Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про зустріч. Він запропонував словацькому лідеру прибути до Києва у п'ятницю.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Х у понеділок, 13 січня.

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Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо

Сьогодні, 13 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Зеленському зустрітися. Він хоче обговорити зупинення транзиту російського газу, у тому числі й до його країни.

"Ваше рішення про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС. Воно провокує різноманітні реакції, що не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам", — заявив Фіцо.

Президент України відреагував на таку ініціативу словацького лідера.

"Добре. Хай приїздить до Києва у п'ятницю", — лаконічно написав глава держави.

Словацький прем'єр Фіцо раніше висловив критику на адресу Зеленського після зупинки транзиту російського газу. Словацький прем'єр назвав главу нашої держави "жебраком".

У відповідь Зеленський нагадав, що Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччині в період адаптації, але Фіцо сам її відкинув.