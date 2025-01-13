Зеленский отреагировал на предложение Фицо встретиться

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече. Он предложил словацкому лидеру прибыть в Киев в пятницу.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Х в понедельник, 13 января.

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Зеленский отреагировал на предложение Фицо

Сегодня, 13 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться. Он хочет обсудить остановку транзита российского газа, в том числе и в его страну.

"Ваше решение о прекращении транзита газа через Украину в Словакию и другие потребители наносит большой вред самой Украине, Словакии и, в частности, ЕС. Оно провоцирует различные реакции, что не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям" , — заявил Фицо.

Президент Украины отреагировал на такую инициативу словацкого лидера.

"Хорошо. Пусть приезжает в Киев в пятницу", - лаконично написал глава государства.

Словацкий премьер Фицо ранее выразил критику в адрес Зеленского после остановки транзита российского газа. Словацкий премьер назвал главу нашего государства "нищим".

В ответ Зеленский напомнил, что Украина предлагала свою помощь народу Словакии в период адаптации, но Фицо сам ее отверг.