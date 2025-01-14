Фицо не поедет в Киев по приглашению Зеленского

Фицо отказался от приглашения Зеленского приехать в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев. Однако словацкий политик отказался от поездки.
Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в комментарии российскому ТАСС во вторник, 14 января.
Приглашение Фицо в Киев
Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", — сказал он.
Напомним, вчера Фицо предложил Зеленскому встретиться на территории Словакии, чтобы обсудить остановку транзита российского газа.
В свою очередь Зеленский отметил, что пусть словацкий премьер приедет в Киев.
Также ранее Фицо высказал критику в сторону Зеленского после остановки транзита российского газа. Словацкий премьер назвал президента Украины "попрошайкой".
А Зеленский ответил, что Украина предлагала свою помощь Словакии в период адаптации, но там отказались.
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