Фицо не поедет в Киев по приглашению Зеленского

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев. Однако словацкий политик отказался от поездки.

Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в комментарии российскому ТАСС во вторник, 14 января.

Читайте также:

Приглашение Фицо в Киев

Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", — сказал он.

Напомним, вчера Фицо предложил Зеленскому встретиться на территории Словакии, чтобы обсудить остановку транзита российского газа.

В свою очередь Зеленский отметил, что пусть словацкий премьер приедет в Киев.

Также ранее Фицо высказал критику в сторону Зеленского после остановки транзита российского газа. Словацкий премьер назвал президента Украины "попрошайкой".

А Зеленский ответил, что Украина предлагала свою помощь Словакии в период адаптации, но там отказались.