Чекав одного, а приїхав інший — Зеленський провів переговори зі словацьким політиком

Президент України Володимир Зеленський та словацькі парламентарі. Фото: ОП

У п'ятницю, 17 січня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією партії "Прогресивна Словаччина", яку очолив її лідер Михал Шимечка. Сторони говорили про енергетичну безпеку та підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента (ОП).

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Деталі зустрічі

В ОП зазначили, що Зеленський подякував словацькому народу за підтримку України в боротьбі з російською агресією.

"Дуже вдячні всьому словацькому народу за все те, що ви зробили для наших людей, за ваше ставлення до українців. Дякую за підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності", — сказав Зеленський.

У пресслужбі президента додали, що сторони також обговорили питання енергетичної безпеки. Зеленський наголосив на готовності до діалогу зі Словаччиною щодо пошуку практичних рішень для забезпечення стабільності енергопостачання. Він підкреслив важливість сигналу підтримки від Словаччини на шляху України до ЄС і НАТО, особливо в умовах війни.

"Ми готові допомогти словацькому народу в питанні енергетичної стабільності та безпеки. Для нас дуже важливо почути сигнал від словацького народу, що ви також будете підтримувати українців на нашому шляху до ЄС і НАТО. Це для нас ключове питання через війну, через гарантії безпеки, які дуже важливі для нас", — підсумував український лідер.

Своєю чергою Шимечка подякував українському народові та Збройним силам України за сміливість у захисті не лише своєї країни, а й усієї Європи.

"Дуже багато людей у Словаччині цінують це надзвичайно сильно. Вони моляться за Україну — безпечну, суверенну, яка живе в мирі та входить до Європейського Союзу", — заявив політик.

Раніше ми писали, що вже скоро може відбутися діалог між прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та президентом України Володимиром Зеленським. Хоча раніше він відмовився зустрітися з українським лідером.