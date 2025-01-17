Ждал одного, а приехал другой — Зеленский провел переговоры со словацким политиком

Президент Украины Владимир Зеленский и словацкие парламентарии. Фото: ОП

В пятницу, 17 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией партии "Прогрессивная Словакия", которую возглавил ее лидер Михал Шимечка. Стороны говорили об энергетической безопасности и поддержке Украины на пути в ЕС и НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента (ОП).

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Детали встречи

В ОП отметили, что Зеленский поблагодарил словацкий народ за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Очень благодарны всему словацкому народу за все то, что вы сделали для наших людей, за ваше отношение к украинцам. Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", — сказал Зеленский.

В пресс-службе Президента добавили, что стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. Зеленский отметил готовность к диалогу со Словакией по поиску практических решений для обеспечения стабильности энергоснабжения. Он подчеркнул важность сигнала поддержки от Словакии на пути Украины в ЕС и НАТО, особенно в условиях войны.

"Мы готовы помочь словацкому народу в вопросе энергетической стабильности и безопасности. Для нас очень важно услышать сигнал от словацкого народа, что вы также будете поддерживать украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас ключевой вопрос из-за войны, из-за гарантий безопасности, которые очень важны для нас", — подытожил украинский лидер.

В свою очередь, Шимечка поблагодарил украинский народ и Вооруженные Силы Украины за смелость в защите не только своей страны, но и всей Европы.

"Очень много людей в Словакии ценят это чрезвычайно сильно. Они молятся за Украину — безопасную, суверенную, которая живет в мире и входит в Европейский Союз", — заявил политик.

Ранее мы писали, что уже скоро может состояться диалог между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя ранее он отказался встретиться с украинским лидером.