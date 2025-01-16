Фіцо заявив про можливу зустріч із Зеленським — деталі

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Незабаром може відбутись розмова між прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та президентом України Володимиром Зеленським. Точні терміни ймовірної зустрічі поки що не повідомляли.

Про це пише видання iRozhlas у четвер, 16 січня.

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Зустріч Зеленського з Фіцо

Як зазначають у повідомленні, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським. Раніше прем'єр пропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, тоді український лідер запросив Фіцо у Київ.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", — заявив Фіцо.

Додаткових подробиць щодо зустрічі із Президентом України Роберт Фіцо не повідомляв. Тож про точну дату ймовірних переговорів політиків наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо приїхати на зустріч у Київ вже в цю п'ятницю, 17 січня. Однак словацький політик відмовився.

Раніше Роберт Фіцо розкритикував Володимира Зеленського. Це сталося після зупинки транзиту російського газу. Словацький політик назвав українського лідера "жебраком".