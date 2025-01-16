Фицо заявил о возможной встрече с Зеленским — детали

Роберт Фицо. Фото: Reuters

В скором времени может состояться разговор между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским. Точные сроки вероятной встречи пока не сообщали.

Об этом пишет издание iRozhlas в четверг, 16 января.

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Встреча Зеленского с Фицо

Как отмечается в сообщении, премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал вероятную встречу с Владимиром Зеленским. Ранее премьер предлагал провести встречу по восстановлению транзита газа через Украину в Словакии, тогда украинский лидер пригласил Фицо в Киев.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", — заявил Фицо.

Дополнительных подробностей относительно встречи с Президентом Украины Роберт Фицо не сообщал. Поэтому о точной дате вероятных переговоров политиков пока ничего неизвестно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо приехать на встречу в Киев уже в эту пятницу, 17 января. Однако словацкий политик отказался.

Ранее Роберт Фицо раскритиковал Владимира Зеленского. Это произошло после остановки транзита российского газа. Словацкий политик назвал украинского лидера "нищим".