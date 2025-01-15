Скандал зі школярем у Словаччині — Фіцо розкритикував учня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував школяра Сімона Оманіка, який відмовився тиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні. Політик заявив, що забрав би в учня отриману нагороду.

Про це Роберт Фіцо написав у своєму Facebook.

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У своєму допису Фіцо пригадав, як антисловацькі ЗМІ "накинулися" на нього, коли він відкинув критику студента юридичного факультету Великої Британії Братислави, який розкритикував свого декана. А зараз його "обурює" вчинок "неосвіченого підлітка з українським прапором, який не тисне руку президенту Словаччини".

"Антисловацькі та антивладні медіа шалено аплодують студенту. Кажуть, що його відмова потиснути руку мала б стати прикладом опору. Але тут немає чого поважати" — написав прем'єр.

За його словами, якби у своїй юності він поскаржився вдома на вчителя, то "мама дала б мені ще два ляпаси, бо вчителя завжди поважали й вважали таким, що має рацію". Також Фіцо вважає, що Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає студента.

"По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю", — підсумував політик.

Скриншот допису Роберта Фіцо

Що передувало

Наещодавно словацький школяр Симон Оманік отримував у президентському палаці нагороду за перемогу на математичній олімпіаді та демонстративно відмовився потиснути руку президенту Петеру Пеллегріні. На його одязі була прикріплена велика стрічка у кольорах українського прапора.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Коментуючи свій вчинок, учень сказав, що президент нечесно переміг на виборах, "обманюючи людей".

Нагадаємо, 13 січня Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися, аби обговорити зупинення транзиту російського газу.

Український лідер одразу відреагував на заяви словацького прем'єра та запропонував йому приїхати до Києва цієї п'ятниці, 17 січня.

Однак Фіцо відмовився від запрошення до столиці України і сказав, що це неможливо.