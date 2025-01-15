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Фицо отреагировал на отказ школьника пожимать руку президенту

15 января 2025 09:12
Карина Приходько - Редактор
Скандал со школьником в Словакии — Фицо раскритиковал ученика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Прем’ер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал школьника Симона Оманика, который отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини. Политик заявил, что забрал бы у ученика полученную награду.

Об этом Роберт Фицо написал в своем Facebook.

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В своем сообщении Фицо припомнил, как антисловацкие СМИ "набросились" на него, когда он отверг критику студента юридического факультета Великобритании Братиславы, который раскритиковал своего декана. А сейчас его "возмущает" поступок "необразованного подростка с украинским флагом, который не жмет руку президенту Словакии".

"Антисловацкие и антивластные медиа безумно аплодируют студенту. Говорят, что его отказ пожать руку должен был бы стать примером сопротивления. Но здесь нечего уважать" — написал премьер.

По его словам, если бы в своей юности он пожаловался дома на учителя, то "мама дала бы мне еще две пощечины, потому что учителя всегда уважали и считали правым". Также Фицо считает, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает студента.

"Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, где ему положено, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", — подытожил политик.

скандал со школьником в Словакии
Скриншот сообщения Роберта Фицо

Что предшествовало

Напомним, словацкий школьник Симон Оманик получал в президентском дворце награду за победу на математической олимпиаде и демонстративно отказался пожать руку президенту Петеру Пеллегрини. На его одежде была прикреплена большая лента в цветах украинского флага.

 

Комментируя свой поступок, ученик сказал, что "президент нечестно победил на выборах, обманывая людей".

Напомним, 13 января Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить остановку транзита российского газа.

Украинский лидер сразу отреагировал на заявления словацкого премьера и предложил ему приехать в Киев в эту пятницу, 17 января.

Однако Фицо отказался от приглашения в столицу Украины и сказал, что это невозможно. 

Словакия поздравления школьники президент Роберт Фицо

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