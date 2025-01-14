Школяр з прапором України у Словаччині не потис руку президенту

Студент відмовився потиснути руку президенту Словаччини. Фото: скриншот з відео

У Словаччині школяр посів призове місце на математичній олімпіаді та отримував нагороду у президентському палаці. Однак під час вручення призу він демонстративно відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

Про це повідомляє видання Dennik N.

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Словацький студент відмовився потиснути руку президенту

Як відомо, школяр Симон Оманік посів третє місце на центральноєвропейській олімпіаді з математики. А в президентському палаці він отримував нагороду з рук міністра освіти Томаша Друкера. На його одязі була прикріплена велика стрічка у кольорах українського прапора.

Коли школяру вручили нагороду, міністр запропонував Оманіку потиснути руку ще й президенту Пеллегріні, який стояв поруч, але попри те, що президент вже простягнув руку для рукостискання, школяр відмовився. Після цього незручного моменту Оманік, Друкер та Пеллегріні зробили спільне фото.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Що каже школяр

ЗМІ зв'язалися з Оманіком, аби запитати, чому він не потис руку Пеллегріні. Школяр відповів, що президент нечесно переміг на виборах, "обманюючи людей". Крім того, він звинуватив його у маніпуляціях на темі війни в Україні.

"На додаток до одвічно популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють на кожних виборах, він також звинуватив свого опонента у тому, що той відправив би нас на війну в Україну. Він ніколи не послав би нас на неї, а якби й послав, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання", — сказав Симон Оманік.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Зеленського "жебраком" після зупинки транзиту газу.

Відповідаючи на цю заяву, український президент заявив, що після зупинки транзиту газу РФ Україна пропонувала Словаччині допомогу в адаптації.