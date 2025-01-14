Школьник с флагом Украины в Словакии не пожал руку президенту

Студент отказался пожать руку президенту Словакии. Фото: скриншот из видео

В Словакии школьник занял призовое место на математической олимпиаде и получал награду в президентском дворце. Однако во время вручения приза он демонстративно отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Об этом сообщает издание Dennik N.

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Словацкий студент отказался пожать руку президенту

Как известно, школьник Симон Оманик занял третье место на центральноевропейской олимпиаде по математике. А в президентском дворце он получал награду из рук министра образования Томаша Друкера. На его одежде была прикреплена большая лента в цветах украинского флага.

Когда школьнику вручили награду, министр предложил Оманику пожать руку еще и президенту Пеллегрини, который стоял рядом, но несмотря на то, что президент уже протянул руку для рукопожатия, школьник отказался. После этого неловкого момента Оманик, Друкер и Пеллегрини сделали совместное фото.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) 13 января 2025

Что говорит школьник

СМИ связались с Омаником, чтобы спросить, почему он не пожал руку Пеллегрини. Школьник ответил, что президент нечестно победил на выборах, "обманывая людей". Кроме того, он обвинил его в манипуляциях на тему войны в Украине.

"В дополнение к извечно популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют на каждых выборах, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он никогда не послал бы нас на нее, а если бы и послал, то не имел бы для этого никакого рационального оправдания", — сказал Симон Оманик.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" после остановки транзита газа.

Отвечая на это заявление, украинский президент заявил, что после остановки транзита газа РФ Украина предлагала Словакии помощь в адаптации.