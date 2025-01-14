Школьник с флагом Украины в Словакии не пожал руку президенту

В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту
В Словакии школьник занял призовое место на математической олимпиаде и получал награду в президентском дворце. Однако во время вручения приза он демонстративно отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.
Об этом сообщает издание Dennik N.
Словацкий студент отказался пожать руку президенту
Как известно, школьник Симон Оманик занял третье место на центральноевропейской олимпиаде по математике. А в президентском дворце он получал награду из рук министра образования Томаша Друкера. На его одежде была прикреплена большая лента в цветах украинского флага.
Когда школьнику вручили награду, министр предложил Оманику пожать руку еще и президенту Пеллегрини, который стоял рядом, но несмотря на то, что президент уже протянул руку для рукопожатия, школьник отказался. После этого неловкого момента Оманик, Друкер и Пеллегрини сделали совместное фото.
Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL— Jakub Bajzath (@BajzathJakub) 13 января 2025
Что говорит школьник
СМИ связались с Омаником, чтобы спросить, почему он не пожал руку Пеллегрини. Школьник ответил, что президент нечестно победил на выборах, "обманывая людей". Кроме того, он обвинил его в манипуляциях на тему войны в Украине.
"В дополнение к извечно популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют на каждых выборах, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он никогда не послал бы нас на нее, а если бы и послал, то не имел бы для этого никакого рационального оправдания", — сказал Симон Оманик.
Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" после остановки транзита газа.
Отвечая на это заявление, украинский президент заявил, что после остановки транзита газа РФ Украина предлагала Словакии помощь в адаптации.
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