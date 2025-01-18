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Зеленський анонсував рішення по санкціях РНБО — відеозвернення

18 січня 2025 20:11
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Володимир Зеленський оголосив про нові рішення щодо санкцій РНБО — відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам щодо ліквідації наслідків російського обстрілу Києва й Запоріжжя. Також глава держави відзначив роботу правоохоронців за викриття зрадників й анонсував нові санкції РНБО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у суботу, 18 січня.

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Президент заявив, що розбір завалів після російського обстрілу в Києві вже завершився, однак ще шукають людину під завалами в Запоріжжі. Також працюють рятувальники на місці удару в Харківській області. 

"Усім, хто постраждав, від цих ударів надається необхідна допомога. Я вдячний усім лікарям, працівникам ДСНС, комунальним службам, поліцейським, які залучені в рятувальній роботі. На жаль, були забрані життя цими ракетами: і в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким", — зазначив Зеленський.

Далекобійні удари по РФ

Український лідер наголосив, що держава продовжує працювати над збільшенням систем ППО для України, зокрема, сучасних установок, які здатні збивати балістичні ракети. Також Зеленський висловився щодо далекобійних ударів по пускових установках на території Росії.

"Я дякую всім воїнам ЗСУ, СБУ, ГУР, служби зовнішньої розвідки, які для нас забезпечують далекобійність, зокрема й нашими власними силами. Щоночі можна побачити як війна повертається додому цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам на російські військові об'єкти", — сказав Зеленський. 

Робота правоохоронців

Глава держави також відзначив сьогоднішню роботу українських правоохоронців. Президент підкреслив, що є протидія зрадникам, кожен з яких має пам'ятати, що завжди буде відповідь.

"Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь", — наголосив Зеленський.

Український лідер також анонсував нове рішення по санкціях РНБО, яке наразі готується. Він додав, що указ буде завтра.

Нагадаємо, що в ніч проти 18 січня Росія атакувала Київ та Запоріжжя, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також масштабні руйнування. 

Крім того, працівники ДБР повідомили про результати у кількох справах, зокрема, щодо вивезення ухилянтів за кордон, державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Всім ймовірним зловмисникам повідомили про підозру.

Володимир Зеленський РНБО санкції поліція обстріли ППО

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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