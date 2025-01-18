ДБР звинувачує екснардепа у співпраці з патріархом РПЦ Кирилом

Працівники ДБР. Фото: Радіо Свобода

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України заочно повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань від забороненої партії "Опозиційний блок". Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Слідство встановило, що екснардеп із початку російської агресії проти України у 2014 році активно просував російські наративи. Через інтерв’ю, публічні виступи, дописи у соціальних мережах і на власному сайті він формував проросійські настрої в українському суспільстві, виправдовував дії країни-агресора та підривав авторитет української влади.

Депутат перебував у тісному контакті з очільником російської православної церкви, патріархом Кирилом (Гундяєвим. — Ред.), виконуючи його вказівки. Він був фактичним "куратором" РПЦ в Україні та діяв як представник цієї релігійної організації на території держави. Його діяльність включала публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості, що сприяло дестабілізації в Україні.

Після початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році екснардеп склав свої повноваження та виїхав за кордон. Там він продовжує інформаційні атаки, спрямовані на шкоду суверенітету та безпеці України, діючи в інтересах Російської Федерації.

Наразі нардепу заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада та розпалювання релігійної ворожнечі службовою особою. Максимальне покарання за ці злочини може сягати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колишньому телеведучому телеканалів Медведчука та Євгена Мураєва за пропагандистську проросійську діяльність.

Також ДБР викрило у Львіввській області сина народного депутата України, який розікрав кошти виділені на ремонт освітлення.