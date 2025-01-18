Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ДБР заочно повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні arrow

ДБР заочно повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні

18 січня 2025 13:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
ДБР звинувачує екснардепа у співпраці з патріархом РПЦ Кирилом
Працівники ДБР. Фото: Радіо Свобода
Анастасія Постоєнко - Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України заочно повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань від забороненої партії "Опозиційний блок". Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Нардеп співпрацював з Росією та підтримував тісні контакти з російским патріархом Кирилом

Слідство встановило, що екснардеп із початку російської агресії проти України у 2014 році активно просував російські наративи. Через інтерв’ю, публічні виступи, дописи у соціальних мережах і на власному сайті він формував проросійські настрої в українському суспільстві, виправдовував дії країни-агресора та підривав авторитет української влади.

Депутат перебував у тісному контакті з очільником російської православної церкви, патріархом Кирилом (Гундяєвим. — Ред.), виконуючи його вказівки. Він був фактичним "куратором" РПЦ в Україні та діяв як представник цієї релігійної організації на території держави. Його діяльність включала публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості, що сприяло дестабілізації в Україні.

Після початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році екснардеп склав свої повноваження та виїхав за кордон. Там він продовжує інформаційні атаки, спрямовані на шкоду суверенітету та безпеці України, діючи в інтересах Російської Федерації. 

Наразі нардепу заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада та розпалювання релігійної ворожнечі службовою особою. Максимальне покарання за ці злочини може сягати  до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колишньому телеведучому телеканалів Медведчука та Євгена Мураєва за пропагандистську проросійську діяльність.

Також ДБР викрило у Львіввській області сина народного депутата України, який розікрав кошти виділені на ремонт освітлення. 

ДБР релігія народні депутати РПЦ Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:18 У ДСНС показали наслідки удару росіян по Києву — фото

20:11 Зеленський анонсував рішення по санкціях РНБО — відеозвернення

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

18:32 На іспанському курорті обвалився підйомник з людьми — відео

20:18 У ДСНС показали наслідки удару росіян по Києву — фото

20:11 Зеленський анонсував рішення по санкціях РНБО — відеозвернення

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

18:32 На іспанському курорті обвалився підйомник з людьми — відео

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту