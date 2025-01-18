СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука Максу Назарову

Працівники СБУ допитують підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

У суботу, 18 січня, Служба безпеки України викрила антиукраїнську діяльність екстелеведучого нині підсанкційних телеканалів "Наш" та "NewsOne" Макса Назарова (справжнє ім’я — Назар Діордіцца). Після початку повномасштабної війни він створив власний канал на YouTube, де систематично поширював кремлівські наративи.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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За даними слідства, Макс Назаров часто запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів" більшість із яких нині переховується в РФ. Під час трансляцій він і його гості виправдовували збройну агресію Росії, підтримували воєнні злочини окупантів та ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Збір доказової бази. Фото: Служба безпеки України

Частим співрозмовником Назарова був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від СБУ. Попри запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, той продовжив антиукраїнську діяльність.

Слідчі дії в Макса Назарова. Фото: Служба безпеки України

Судово-лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти виправдання агресії РФ та дискредитації України з боку обох фігурантів. Блогерам інкриміновано порушення ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ, а також глорифікація її учасників.

Наразі вирішується питання щодо обрання Максу Назарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто такий Макс Назаров або ж Назарій Діордіцца

Максим Назаров. Фото: скриншот

Назар Діордіца — український журналіст і телеведучий, відомий своїми суперечливими висловлюваннями та діями, який більш відомий під псевдонімом Макс Назаров.

Відомо, що він з 2015 до 2018 року працював на телеканалі NewsOne, який пов'язують із Віктором Медведчуком. А у 2019 році став ведучим на телеканалі "Наш", власником якого є Євгеній Мураєв.

У 2020 році Назаров сприяв появі представника російських бойовиків у прямому ефірі, називаючи конфлікт "громадянською війною". Крім того, скандальний журналіст поширював проросійські тези про "утиски російської мови", виправдовував дії Росії та критикував санкції проти неї, а також залучав до ефірів фігурантів Реєстру держзрадників.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, у Києві СБУ викрила топменеджера банку, який переказував кошти на підтримку російської армії.

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