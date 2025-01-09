Російський пропагандист Тігран Кеосян перебуває в комі після клінічної смерті

Тігран Кеосян. Фото: kaztag.kz

Російський пропагандист Тігран Кеосян пережив клінічну смерть. Зараз він перебуває у комі.

Про це в середу, 8 січня, повідомила у своєму Telegram-каналі його дружина — російська журналістка-пропагандистка Маргарита Сімоньян.

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Скриншот повідомлення Маргарита Сімоньян

Що відомо про стан Тіграна Кеосяна

"До останнього не хотіла, однак, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. У нього, як багато хто знає, давно дуже хворе серце. Я не вмію записувати кружечки в реанімації та робити селфі своїх ридань, тому прошу вибачити мені, що не пишу в соцмережі", — йдеться в повідомленні Сімоньян.

Пропагандистка зазначила, що її мама та свекруха живуть разом із нею та її чоловіком. Мати Тіграна Кеосяна два роки тому втратила старшого сина.

Нагадаємо, 4 січня в Донецькій області внаслідок удару БпЛА загинув російський пропагандист Олександр Мартем'янов. Він протягом понад десяти років був позаштатним кореспондентом російського видання "Известия" та мав відзнаку "За заслуги перед ДНР" III ступеня.

Також ми повідомляли, що наприкінці грудня 2024 року на фронті загинув співробітник російського телеканалу "Известия" Максим Єлісєєв. Він ще восени 2022 року добровільно пішов воювати проти України.