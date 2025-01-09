Российский пропагандист Тигран Кеосян находится в коме после клинической смерти

Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно
Российский пропагандист Тигран Кеосян пережил клиническую смерть. Сейчас он находится в коме.
Об этом в среду, 8 января, сообщила в своем Telegram-канале его жена — российская журналистка-пропагандистка Маргарита Симоньян.
Что известно о состоянии Тиграна Кеосяна
"До последнего не хотела, однако, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу извинить меня, что не пишу в соцсети", — говорится в сообщении Симоньян.
Пропагандистка отметила, что ее мама и свекровь живут вместе с ней и ее мужем. Мать Тиграна Кеосяна два года назад потеряла старшего сына.
Напомним, 4 января в Донецкой области в результате удара БпЛА погиб российский пропагандист Александр Мартемьянов. Он в течение более десяти лет был внештатным корреспондентом российского издания "Известия" и имел награду "За заслуги перед ДНР" III степени.
Также мы сообщали, что в конце декабря 2024 года на фронте погиб сотрудник российского телеканала "Известия" Максим Елисеев. Он еще осенью 2022 года добровольно пошел воевать против Украины.
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