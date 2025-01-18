На Львівщині син народного депутата заволодів бюджетними коштами

Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівської області. У злочині підозрюють сина чинного народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За інформацією ДБР, з вересня по грудень 2019 року фігурант разом із посадовцями селищної ради та представниками підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм заволодіння коштами громади.

Їм вдалося викрасти кошти під час придбання та доставки обладнання, які придбали для громади для ремонту вуличного освітлення, яке мало б працювати на відновлювальних джерелах енергії.

Незаконна діяльність спричинила державі збитки на майже мільйон гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька, вилучивши матеріали, що підтверджують причетність до злочину.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини справи.

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