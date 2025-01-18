Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини arrow

Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

18 січня 2025 10:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Львівщині син народного депутата заволодів бюджетними коштами
Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань
Анастасія Постоєнко - Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівської області. У злочині підозрюють сина чинного народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Син нардепа підозрюється у розкраданні коштів громади у Львівській області

За інформацією ДБР, з вересня по грудень 2019 року фігурант разом із посадовцями селищної ради та представниками підконтрольних йому комерційних структур розробили протиправний механізм заволодіння коштами громади.

Їм вдалося викрасти кошти під час придбання та доставки обладнання, які придбали для громади для ремонту вуличного освітлення, яке мало б працювати на відновлювальних джерелах енергії. 

Незаконна діяльність спричинила державі збитки на майже мільйон гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька, вилучивши матеріали, що підтверджують причетність до злочину.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини справи.

Нагадаємо, В Івано-Франківській області ДБР ініціювало конфіскацію елітного автомобіля у чиновниці.

Нещодавно ДБР викрило командира однієї з бригад ТРО, який влаштував власну дружину до війська та оформив для неї незаконні бойові виплати. 

Також в Тернополі встановили ще кількох причетних до масштабної корупційної схеми в роботі ТЦК, завдяки якій ухилянти за хабарі могли уникати мобілізації.

ДБР корупція гроші Львівська область народні депутати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

10:18 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

10:11 Нацполіція викрила осіб, які привласнили 90 млн вкладників банку

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

10:18 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

10:11 Нацполіція викрила осіб, які привласнили 90 млн вкладників банку

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список