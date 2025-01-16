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Комбриг ТрО організував для дружини незаконні бойові виплати

16 січня 2025 10:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
ДБР викрило махінації екскомбрига ТрО з фіктивними виплатами для дружини
Слідчі дії ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань
Анастасія Постоєнко - Редактор

Колишній командир однієї з бригад територіальної оборони разом із трьома підлеглими організував масштабну схему фіктивних виплат. Зокрема, він дозволив отримувати своїй дружині незаконно виплати сумою у понад 922 тисячі гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

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У Державному бюро розслідувань повідомили, що у липні 2023 року екскомбриг оформив свою дружину на посаду стрільця у підпорядкованій йому бригаді.

ТРО скандал
Слідчі дії. Фото: ДБР

Щоб уникнути юридичних перешкод, подружжя формально розірвало шлюб, хоча залишалося у близьких стосунках. Для реалізації схеми командир залучив двох своїх підлеглих, які складали неправдиві документи, що свідчили про участь жінки в бойових діях на лінії фронту.

ТРО скнадал дружина
Жінка, яка отримувала незаконні виплати. Фото: Державне бюро розслідувань

Насправді жінка весь час перебувала поруч із чоловіком далеко від зони бойових дій. Вона займалася конярством на спеціалізованій фермі та навіть самовільно залишала військову частину, провівши два тижні за кордоном у Польщі.

ТРО скандал бойові виплати
Обшуки у помешканні підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань
ТРО скандал бойові виплати дружині
Робота працівників ДБР. Фото: ДБР

Завдяки фальшивим документам жінка могла отримувати навіть підвищені виплати, які згідно закону призначені для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях.

Таким чином вона з липня 2023 року до квітня 2024 року вона отримала майже мільйон гривень додаткової винагороди — 922 тисячі гривень. 

Колишній командир бригади територіальної оборони, його дружина та двоє підлеглих підозрюються у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем за попередньою змовою. Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, екскомбрига та двох його підлеглих звинувачують у службовому підробленні документів, а дружину колишнього командира підозрюють у самовільному залишенні військової частини. 

Згідно із санкціями статей, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для кожного з фігурантів справи.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрила чиновника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у співпраці з Росією. 

А у Миколаївській області ДБР оголосило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів за безпідставне нарахування виплат. 

скандал ДБР обшуки ТРО військовослужбовці

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