ГБР разоблачило махинации экс-комбрига ТрО с фиктивными выплатами для жены

Следственные действия ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Бывший командир одной из бригад территориальной обороны вместе с тремя подчиненными организовал масштабную схему фиктивных выплат. В частности, он позволил получать своей жене незаконно выплаты суммой в более чем 922 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В Государственном бюро расследований сообщили, что в июле 2023 года экс-комбриг оформил свою жену на должность стрелка в подчиненной ему бригаде.

Следственные действия. Фото: ГБР

Чтобы избежать юридических препятствий, супруги формально расторгли брак, хотя оставались в близких отношениях. Для реализации схемы командир привлек двух своих подчиненных, которые составляли ложные документы, свидетельствующие об участии женщины в боевых действиях на линии фронта.

Женщина, которая получала незаконные выплаты. Фото: Государственное бюро расследований

На самом деле женщина все время находилась рядом с мужем вдали от зоны боевых действий. Она занималась коневодством на специализированной ферме и даже самовольно покидала воинскую часть, проведя две недели за границей в Польше.

Обыски в квартире подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

Работа работников ГБР. Фото: ГБР

Благодаря фальшивым документам женщина могла получать даже повышенные выплаты, которые согласно закону предназначены для военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Таким образом она с июля 2023 года до апреля 2024 года она получила почти миллион гривен дополнительного вознаграждения — 922 тысячи гривен.

Бывший командир бригады территориальной обороны, его жена и двое подчиненных подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору. Преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, экс-комбрига и двух его подчиненных обвиняют в служебном подлоге документов, а жену бывшего командира подозревают в самовольном оставлении воинской части.

Согласно санкциям статей, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для каждого из фигурантов дела.

Напомним, недавно ГБР разоблачила чиновника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в сотрудничестве с Россией.

А в Николаевской области ГБР объявило о подозрении начальнику штаба одного из военных подразделений за безосновательное начисление выплат.