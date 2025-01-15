ДБР затримало члена КРАІЛ за підтримку російського онлайн-казино

ДБР викрило чиновників КРАІЛ у співпраці з Росією через казино
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Його підозрюють у сприянні діяльності онлайн-казино, яке належить громадянам Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Чиновники Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей допомагали організувати роботу російського казино
У пресслужбі повідомили, що затриманий є державним службовцем категорії "А". За даними слідства, він разом із головою КРАІЛ свідомо не анулював ліцензії підприємству, яке займалося гральною діяльністю в Інтернеті.
Своєю чергою це дозволило росіянам створити механізм відмивання коштів та передачі матеріальних ресурсів і інформації про українських військових до представників держави-агресора.
Також встановлено зв’язки онлайн-казино з підсанкційними суб’єктами, російськими компаніями та представниками РФ.
Члену КРАІЛ офіційно повідомлено про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.
"Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства", — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у грудні в ДБР підтвердили затримання голови КРАІЛ. У суді йому обрали запобіжний захід.
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