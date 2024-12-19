Очільнику КРАІЛ Івану Рудому обрали запобіжний захід

Іван Рудий в суді. Фото: "Суспільне"

Печерський районний суд Києва у четвер, 19 грудня, обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Іван Рудий перебуватиме у СІЗО до 4 лютого без права на заставу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Відомо, що Рудого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні. Однак він не визнає своєї провини.

"Це повністю якась нісенітниця і дуже недбало сфабриковані якісь звинувачення, які не мають ніякого підґрунтя, ніякого сенсу, ні взагалі якогось причинно-наслідкового зв'язку", — сказав Рудий.

На питання про зв’язок компанії-заявника з РФ Рудий зазначив, що коментарі чи висновки з цього питання може надати лише СБУ.

"І навіть, якщо інформація ввійде від приватного джерела, або від правоохоронця, ця інформація має бути детально перевірена, а вас немає функції та можливості встановлювати якісь факти. Тобто, ми можемо зібрати інформацію, ми можемо її за належністю переслати до компетентних органів і вже керуючись їх висновками, тільки після цього ми можемо керуватися в прийнятті своїх рішень", — додав він.

Нагадаємо, 18 грудня правоохоронці затримали очільника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино в Україні.

Згодом у ДБР підтвердили, що Рудого затримали за підозрою у пособництві РФ та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.