Главе КРАИЛ Ивану Рудому избрали меру пресечения

Иван Рудый в суде. Фото: "Суспільне"

Печерский районный суд Киева в четверг, 19 декабря, избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Иван Рудый будет находиться в СИЗО до 4 февраля без права на залог.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Известно, что Рудого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине. Однако он не признает своей вины.

"Это полностью какая-то чушь и очень небрежно сфабрикованные какие-то обвинения, которые не имеют никакого основания, никакого смысла, ни вообще какой-то причинно-следственной связи", — сказал Рудый.

На вопрос о связи компании-заявителя с РФ Рудый отметил, что комментарии или выводы по этому вопросу может предоставить только СБУ.

"И даже если информация войдет от частного источника, или от правоохранителя, эта информация должна быть детально проверена, а у вас нет функции и возможности устанавливать какие-то факты. То есть, мы можем собрать информацию, мы можем ее по принадлежности переслать в компетентные органы и уже руководствуясь их выводами, только после этого мы можем руководствоваться в принятии своих решений", — добавил он.

Напомним, 18 декабря правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого. Он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино в Украине.

Впоследствии в ГБР подтвердили, что Рудого задержали по подозрению в пособничестве РФ и незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта.