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У ДБР підтвердили затримання голови КРАІЛ і назвали причину

18 грудня 2024 13:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Затримання голови КРАІЛ Івана Рудого – у ДБР кажуть, що знайшли наркотики
Затримання голови КРАІЛ Івана Рудого. Фото: ДБР
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого затримали за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту. Зокрема, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу, 18 грудня.

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У ДБР розповідають, що керівник КРАІЛ умисно не позбавив ліцензії онлайн-казино, власниками якого є росіяни. Це казино сприяло державі-агресору, а його діяльність загрожувала національній безпеці України.

"Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці", — йдеться у повідомленні.

ДБР КРАІЛ Рудий
Слідчі дії. Фото: ДБР

У Держбюро наголосили, що українські військові, які користувалися послугами казино, могли несвідомо передати конфіденційну інформацію ворогу. Слідство також виявило, що після початку повномасштабного вторгнення керівництво казино фінансувало ветеранів так званої "СВО". Казино досі функціонує в росії та на російських платформах.

"Розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах", — додали у ДБР.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору

Крім того, було вилучено кошти казино на суму понад 2,6 мільярда гривень. Їх вже передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за рішенням суду.

"Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб — кокаїн у великих розмірах", — підсумували у ДБР.

Іван Рудий КРАІЛ ДБР
Речові докази. Фото: ДБР

Що відомо про Івана Рудого

Іван Рудий — ветеран російсько-української війни, колишній секретар Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України. У жовтні 2020 року його призначили головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. У січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у діях Івана Рудого на посаді керівника КРАІЛ ознаки корупції. 

Нагадаємо, народні депутати проголосували за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Крім того, Верховна Рада підтримала низку нововведень для контролю за гральним бізнесом.

ДБР азартні ігри казино гральний бізнес Росія затримання

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