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В ГБР подтвердили задержание главы КРАИЛ и назвали причину

18 декабря 2024 13:13
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Задержание председателя КРАИЛ Ивана Рудого — в ГБР говорят, что нашли наркотики
Задержание главы КРАИЛ Ивана Рудого. Фото: ГБР
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый был задержан по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта. В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в среду, 18 декабря.

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В ГБР рассказывают, что руководитель КРАИЛ намеренно не лишил лицензии онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. Это казино способствовало государству-агрессору, а его деятельность угрожала национальной безопасности Украины.

"Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, подтверждающие, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности", — говорится в сообщении.

ДБР КРАИЛ Рыжий
Следственные действия. Фото: ГБР

В Госбюро подчеркнули, что украинские военные, пользовавшиеся услугами казино, могли бессознательно передать конфиденциальную информацию противнику. Следствие также установило, что после начала полномасштабного вторжения руководство казино финансировало ветеранов так называемой "СВО". Казино до сих пор работает в России и на российских платформах.

"Расследованием ГБР, среди прочего, было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО". Онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах", — добавили в ГБР.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье о пособничестве государству-агрессору.

Кроме того, у казино были изъяты более 2,6 миллиарда гривен. Они уже переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по решению суда.

"Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство — кокаин в больших размерах", — подытожили в ГБР.

Иван Рыжий КРАИЛ ДБР
Вещественные доказательства. Фото: ГБР

Что известно об Иване Рудом

Иван Рудый — ветеран российско-украинской войны, бывший секретарь Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины. В октябре 2020 года он был назначен председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В январе 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило в действиях Ивана Рудого в должности руководителя КРАИЛ признаки коррупции.

Напомним, народные депутаты проголосовали за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Верховная Рада поддержала ряд нововведений для контроля за игорным бизнесом.

ГБР азартные игры казино игорный бизнес Россия задержание

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