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Нові правила для грального бізнесу — Рада підтримала законопроєкт

4 грудня 2024 16:17
Ольга Антоновська - редактор
Гральний бізнес по-новому — Верховна Рада підтримала зміни
Верховна Рада України. Фото: glavcom.ua
Ольга Антоновська - редактор

Народні депутати проголосували за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Крім того, Верховна Рада підтримала низку нововведень для контролю за гральним бізнесом.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram у середу, 4 грудня.

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Як зазначив Железняк, Україна ВР в цілому проголосувала за законопроєкт №9256д про посилення контролю на гральному ринку. Його підтримали 239 народних депутатів.

"Ліквідовується КРАІЛ. Замість нього до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається Міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей", — зазначив нардеп.

Закон про гральний бізнес
Що передбачає законопроєкт. Фото: скриншот

Крім того, відповідний законопроєкт передбачає обмеження доступу до нелегальних гральних сайтів та застосунків. Також йдеться про заборону реклами азартних ігор (крім деяких випадків).

"У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною", — повідомив Железняк.

Закон про гральний бізнес
Зміни, передбачені законом. Фото: скриншот

Новий закон передбачає встановлення лімітів на витрати та час гри, а також обов'язкові перерви. Крім того, впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.

Нагадаємо, Михайло Цимбалюк заявив, що для підтримки ветеранів, держава буде виводити економіку з тіні та контролюватиме гральний бізнес.

У Верховній Раді провалили законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. "За" проголосували лише 213 народних обранців.

Верховна Рада азартні ігри голосування народні депутати гральний бізнес

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