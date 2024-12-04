Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді провалили законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. "За" проголосували лише 213 народних обранців.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у середу, 4 грудня.

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За словами Желєзняка, 213 парламентарів підтримали законопроєкт. При цьому 229 депутатів підтримали ініціативу відправити його на повторне друге читання.

"Рада провалила законопроєкт №10242 про тиск на журналістів. Це проміжна невеличка перемога, але ще не виграна битва. Спікер Ради запросив до себе керівників фракцій, щоб обговорити цей законопроєкт", — зазначає Центр протидії корупції.

Верховна Рада провалила голосування. Фото: Facebook Вікторії Сюмар

Що відомо про законопроєкт

Раніше ми писали, що до Верховної Ради України подали законопроєкт №10242, який передбачає відповідальність за розкриття інформації з публічних реєстрів. Журналісти розкритикували цю пропозицію через загрозу для незалежних розслідувань.

Народна депутатка Галина Янченко висловила переконання, що цей документ не має жодних шансів на ухвалення.

Своєю чергою, нардепка Юлія Яцик, авторка пропозиції щодо відповідальності за публікацію даних із реєстрів, заявила, що законопроєкт не вплине на свободу слова. При цьому він допоможе боротися зі зловживаннями.