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Нардепка пояснила, що зміниться після підвищення податків

28 листопада 2024 14:25
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Підвищення податків вплине на розмір військового збору
Засідання ВРУ. Фото: rada.gov.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що якщо Президент Володимир Зеленський  підпише закон про підвищення податків у листопаді, то для фізичних осіб військовий збір збільшується до 5% в грудні. Зміни у відповідний законопроєкт вже ухвалено.

Про це Василевська-Смаглюк розповіла в інтерв'ю "Ми-Україна" у четвер, 28 листопада. 

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"Що стосується ФОПів, то для них закон мав вступати в силу у жовтні — якщо президент відпише закон наприкінці листопада, то відрахування військового збору збільшується для ФОПів вже цього місяця, якщо 1 грудня, то вже з грудня", — вважає експертка.

За словами Василевської-Смаглюк, вчора на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики була ухвалена ініціатива внести зміни у ще не підписаний законопроєкт про підвищення податків, щоб він вступав в силу в січні.

Якщо Верховна Рада збереться і ухвалить її — підвищений військовий збір буде у січні.

Нагадаємо, податковий комітет ухвалив рішення скасувати підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році. Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємців.

Кабмін звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо підписання законів про державний бюджет та зміни до податкового кодексу. Законопроєкт про підвищення податків почне діяти вже з 1 грудня.

податки Україна законопроєкт війна в Україні військовий збір

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