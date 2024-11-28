Повышение налогов повлияет на размер военного сбора

Нардеп объяснила, что изменится после повышения налогов
Член парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк считает, что если Президент Владимир Зеленский подпишет закон о повышении налогов в ноябре, то для физических лиц военный сбор увеличивается до 5% в декабре. Изменения в соответствующий законопроект уже приняты.
Об этом Василевская-Смаглюк рассказала в интервью "Ми-Україна" в четверг, 28 ноября.
"Что касается ФЛПов, то для них закон должен вступать в силу в октябре - если президент отпишет закон в конце ноября, то отчисление военного сбора увеличивается для ФЛП уже в этом месяце, если 1 декабря, то уже с декабря", — считает эксперт.
По словам Василевской-Смаглюк, вчера на Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики была принята инициатива внести изменения в еще не подписанный законопроект о повышении налогов, чтобы он вступал в силу в январе.
Если Верховная Рада соберется и примет ее, повышенный военный сбор будет в январе.
Напомним, налоговый комитет принял решение отменить повышение налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году. Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.
Кабмин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о подписании законов о государственном бюджете и изменениях в налоговый кодекс. Законопроект о повышении налогов начнет действовать уже с 1 декабря.
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