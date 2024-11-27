Закон про підвищення податків — коли набуде чинності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

Кабінет Міністрів України звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо підписання законів про державний бюджет та зміни до податкового кодексу. Законопроєкт про підвищення податків почне діяти вже з 1 грудня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 27 листопада в ефірі телемарафону.

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Законопроєкт про підвищення податків набуде чинності вже з 1 грудня. Шмигаль зауважив, що ці два закони — одна з ключових вимог наших кредиторів та є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави у 2024-2025 роках.

Прем'єр розповів, що у державному бюджеті на 2025 рік 60% видатків припадає на сектор безпеки та оборони.

"Наступного року ми витратимо на армію понад 2,2 трильйона гривень — значно більше, ніж бюджет країни мирного часу. Половина оборонного бюджету становить зарплата наших захисників і захисниць", — сказав він.

Очільник уряду уточнив, що ще 739 мільярдів гривень передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї. Майже 47 мільярдів гривень на закупівлю дронів та 55 мільярдів гривень — на модернізацію оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, податковий комітет ухвалив рішення скасувати підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році, що дасть змогу уникнути додаткового навантаження на підприємців.

А очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев відповів, де візьмуть гроші на зарплати і пенсії у 2025 році.