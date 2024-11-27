Закон о повышении налогов — когда вступит в силу

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео

Кабинет Министров Украины обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о подписании законов о государственном бюджете и изменениях в налоговый кодекс. Законопроект о повышении налогов начнет действовать уже с 1 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 27 ноября, в эфире телемарафона.

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Законопроект о повышении налогов вступит в силу уже с 1 декабря. Шмыгаль отметил, что эти два закона — одно из ключевых требований наших кредиторов и важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в 2024-2025 годах.

Премьер рассказал, что в государственном бюджете на 2025 год 60% расходов приходится на сектор безопасности и обороны.

"В следующем году мы потратим на армию более 2,2 триллиона гривен — значительно больше, чем бюджет страны мирного времени. Половина оборонного бюджета составляет зарплата наших защитников и защитниц", — сказал он.

Глава правительства уточнил, что еще 739 миллиардов гривен предусмотрено на производство и покупку военной техники и оружия. Почти 47 миллиардов гривен на закупку дронов и 55 миллиардов гривен — на модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, налоговый комитет принял решение отменить повышение налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году, что позволит избежать дополнительной нагрузки на предпринимателей.

А глава комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев ответил, где возьмут деньги на зарплаты и пенсии в 2025 году.