Рада провалила законопроект о давлении на журналистов

Рада провалила голосование за закон о публикации данных
В Верховной Раде провалили законопроект по установлению уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. "За" проголосовали только 213 народных избранников.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в среду, 4 декабря.
Рада провалила голосование
По словам Железняка, 213 парламентариев поддержали законопроект. При этом 229 депутатов поддержали инициативу отправить его на повторное второе чтение.
"Совет провалил законопроект №10242 о давлении на журналистов. Это промежуточная небольшая победа, но еще не выигранная битва. Спикер Рады пригласил к себе руководителей фракций, чтобы обсудить этот законопроект", — отмечает Центр противодействия коррупции.
Что известно о законопроекте
Ранее мы писали, что в Верховную Раду Украины подали законопроект №10242, который предусматривает ответственность за раскрытие информации из публичных реестров. Журналисты раскритиковали это предложение из-за угрозы независимым расследованиям.
Народная депутат Галина Янченко выразила убеждение, что этот документ не имеет никаких шансов на принятие.
В свою очередь, нардеп Юлия Яцик, автор предложения по ответственности за публикацию данных из реестров, заявила, что законопроект не повлияет на свободу слова. При этом он поможет бороться со злоупотреблениями.
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