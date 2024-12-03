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В'язниця за розслідування — реакція медійників на законопроєкт

3 грудня 2024 11:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Кінець журналістським розслідуванням - чому новий законопроєкт є загрозою
Журналіст з мікрофоном. Ілюстративне фото: depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

До Верховної Ради України подали законопроєкт №10242, який передбачає відповідальність за розкриття інформації з публічних реєстрів. Журналісти розкритикували цю пропозицію через загрозу для незалежних розслідувань.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 3 грудня.

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Скриншот картки законопроєкту

Розкриття інформації з реєстрів

Так, цей законопроєкт спрямований на посилення відповідальності за кіберзлочини, але водночас створює серйозні ризики для викривачів випадків зловживання владою. Вони можуть отримання покарання через розголошення суспільно важливої інформації, яка зберігається в публічних реєстрах.

Навіть якщо інформація з реєстрів викриває корупційну схему, то людина, які її оприлюднила, може опинитися на лаві підсудних. Журналісти б'ють на сполох, оскільки ухвалення закону може стати кінцем незалежних розслідувань в Україні.

Реакція українських журналістів

Журналіст УП Михайло Ткач навів аргументи, чому депутатам не варто голосувати за скандальний законопроєкт. Так, людина, яка пробʼє по базі чергового посадовця, який має нове авто 2024 року — отримає тяжкий злочин та вісім років в'язниці і не отримає захисту як викривач корупції.

Також покарання отримає людина, яка викриє перетин кордону черговим "втомленим війною депутатом". Ткач наголосив, що співавторами законопроєкту є нардепи з ОПЗЖ, а сама пропозиція створює загрозу для викривачів корупції.

"Адже навіть у разі, якщо суд визнає, що інформація, яку вони розголошують, є суспільно необхідною, вони можуть бути піддані кримінальному переслідуванню. Це створює страх серед тих, хто відкриває корупційні схеми та зловживання владою", — наголосив журналіст.

Він додав, що це також порушує захист від кримінального переслідування, оскільки закон посилює відповідальність за розголошення даних з державних реєстрів. Ткач підкреслив, що найкращим варіантом є відмова від цього законопроєкту. 

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Скриншот допису Ткача
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Скриншот допису Ткача

Також на пропозицію Ради відреагували журналісти Bihus.Info, закликавши не голосувати за законопроєкт у нинішній редакції.

"Уявіть, що журналістів-розслідувачів можуть увʼязнити на 8 років після сюжету про Куницького. Бо вказали, що, за нашими даними, нардеп виїхав за кордон. Чи отримати тюремний термін за оприлюднення списків прокурорів "з інвалідністю" після скандалу зі МСЕК", — зауважили в ЗМІ.

Там додали, що більшість розслідувань Bihus.Info в такому випадку можуть підпасти під дію законопроєкту, хоч інформація і становить великий суспільний інтерес. Вони наголосили, що це нагадує спробу створити інструмент для переслідування журналістів.

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Скриншот допису Bihus.Info
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Скриншот допису Bihus.Info

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні загинули 103 працівники ЗМІ. 

Також ми писали, що у Києві вшанували пам'ять діячів культури й медіа під час правозахисної акції "Порожні стільці". 

Верховна Рада журналісти розслідування реєстр законопроєкт інформація

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