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Тюрьма за расследование — реакция медийщиков на законопроект

3 декабря 2024 11:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Конец журналистским расследованием – почему новый законопроект представляет угрозу
Журналист с микрофоном. Иллюстративное фото: depositphotos
Евгения Брюховецкая - редактор

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №10242, предусматривающий ответственность за раскрытие информации из публичных реестров. Журналисты раскритиковали это предложение из-за угрозы независимым расследованиям.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 3 декабря.

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Скриншот карточки законопроекта

Раскрытие информации из реестров

Так, этот законопроект направлен на усиление ответственности за киберпреступления, но в то же время создает серьезные риски для обличителей случаев злоупотребления властью. Они могут получить наказание из-за разглашения общественно важной информации, которая хранится в публичных реестрах.

Даже если информация из реестров разоблачает коррупционную схему, то обнародовавший ее человек может оказаться на скамье подсудимых. Журналисты бьют тревогу, поскольку принятие закона может стать концом независимых расследований в Украине.

Реакция украинских журналистов

Журналист УП Михаил Ткач привел аргументы, почему депутатам не стоит голосовать за скандальный законопроект. Так, человек, который пробьет по базе очередного чиновника, имеющего новый автомобиль 2024 года, получит тяжкое преступление и восемь лет тюрьмы и не получит защиты как обличитель коррупции.

Также наказание получит человек, который разоблачит пересечение границы очередным "уставшим войной депутатом". Ткач подчеркнул, что соавторами законопроекта являются нардепы из ОПЗЖ, а само предложение создает угрозу для обличителей коррупции.

"Ведь даже в случае, если суд признает, что разглашаемая ими информация общественно необходима, они могут быть подвергнуты уголовному преследованию. Это создает страх среди тех, кто выкрывает коррупционные схемы и злоупотребления властью", — подчеркнул журналист.

Он добавил, что это также нарушает защиту от уголовного преследования, поскольку закон усиливает ответственность за разглашение данных из государственных реестров. Ткач подчеркнул, что лучшим вариантом является отказ от этого законопроекта.

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Скриншот поста Ткача
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Скриншот поста Ткача

Также на предложение Рады отреагировали журналисты Bihus.Info, призвав не голосовать за законопроект в нынешней редакции.

"Представьте, что журналистов-расследователей могут заключить в тюрьму на 8 лет после сюжета о Куницком. Потому что указали, что, по нашим данным, нардеп выехал за границу. Или получить тюремный срок за обнародование списков прокуроров "с инвалидностью" после скандала с МСЭК", — отметили в СМИ.

Там добавили, что большинство расследований Bihus.Info в таком случае могут попасть под действие законопроекта, хотя информация и представляет большой общественный интерес. Они подчеркнули, что это похоже на попытку создать инструмент для преследования журналистов.

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Скриншот поста Bihus.Info
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Скриншот поста Bihus.Info

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 103 работника СМИ.

Также мы писали, что в Киеве почтили память деятелей культуры и медиа во время правозащитной акции "Пустые стулья".

Верховная Рада журналисты расследование реестр законопроект информация

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