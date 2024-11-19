Журналісти, які загинули на війні — скільки медійників вбила РФ за 1000 днів війни

Скільки медійників загинуло з початку війни. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України 24 лютого 2022 року, минуло рівно 1000 днів. За ці дні українці бачили, як руйнуються їхні будинки, міста, як відчайдушно б'ються наші воїни і як жорстоко російська влада винищує наші таланти.

Сьогодні редакція Новини.LIVE хоче згадати наших колег, журналістів, які під час повномасштабної війни загинули від російського терору.

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Інфографіка: Новини.LIVE

РФ вбиває і на роботі, і вдома

За свіжими даними Національної спілки журналістів України, з початку великої війни окупанти вбили щонайменше 103 медійників.

Серед них 18 медійниць і медійників, які загинули під час виконання професійних обов'язків (разом із журналістами з інших країн. — Ред.); 9 цивільних жертв; 79 представників ЗМІ, які загинули під час служби у лавах ЗСУ.

"Якби Росія не розв’язала цю ганебну війну, всі ці наші колеги, журналісти і журналістки, працівники ЗМІ, могли б і далі успішно працювати, створювати для своєї аудиторії якісний інформаційний контент — писати статті, робити репортажі, знімати телесюжети і документальні фільми, приносити людям користь, робити свій внесок в українську та світову культуру. Але держава-агресор вирішила, що краще їм загинути, залишити сім’ї в тяжкому горі, людей — не поінформованими, обдуреними російською пропагандою і заляканими", — сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Втрати у колективі Новини.LIVE

Редакція Новини.LIVE через кривавий терор РФ також втратила колег.

1 березня 2022 року, під час чергової ракетної атаки на Київ, РФ поцілила у столичну телевежу та забрала життя п'ятьох людей, серед них — оператора медіахолдингу "LIVE" Євгенія Сакуна. Його обгоріле тіло пізнали за прескартою. Євгеній разом ыз командою саме працював над сюжетом, коли розпочалася ракетна атака на телевежу.

Прескарта, яку виявили біля тіла Євгенія. Фото: Київська поліція

Також наша команда втратила регіонального журналіста з Харкова — Богдана Затулу. Богдан знімав авторські сюжети для Новини.LIVE. 31 липня 2024 року 28-річного журналіста мобілізували до ЗСУ, а 26 серпня, під час потужного артилерійського обстрілу, його не стало.

Журналіст Богдан Затула. Фото: Новини.LIVE

Богдан Затула на службі. Фото: Facebook

"Наша редакція пишається, що Євгеній та Богдан були частиною нашої команди. Для нашого колективу це непоправна втрата, яка назавжди залишиться з нами. Ми ще раз приносимо наші співчуття родинам загиблих колег. У нас з окупантами тепер власні рахунки", — сказала головна редакторка видання Новини.LIVE Олена Халік.

Кореспондентка Новини.LIVE на вшануванні пам'яті загиблих журналістів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Хто з журналістів загинув під час виконання обов'язків

Рощина Вікторія — журналістка Hromadske та позаштатна авторка "Української правди". Вона зникла 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території для підготовки матеріалів про життя місцевого населення. У квітні 2024 року російська влада визнала, що журналістку затримано, відтоді велися перемовини про її обмін. Вікторія загинула 19 вересня 2024 року під час етапування з Таганрога в Москву.

журналістка Hromadske та позаштатна авторка "Української правди". Вона зникла 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території для підготовки матеріалів про життя місцевого населення. У квітні 2024 року російська влада визнала, що журналістку затримано, відтоді велися перемовини про її обмін. Вікторія загинула 19 вересня 2024 року під час етапування з Таганрога в Москву. Гуденко Ігор — український фотограф та відеоблогер. Зник у Харкові 26 лютого 2022 року під час обстрілу, його тіло знайдено 27 лютого 2022 року.

— український фотограф та відеоблогер. Зник у Харкові 26 лютого 2022 року під час обстрілу, його тіло знайдено 27 лютого 2022 року. Левін Максим — український фотожурналіст, кореспондент LB.ua та інших видань. Зник безвісти 13 березня 2022 року. 1 квітня 2022 року знайдений мертвим біля с. Гута-Межигірська Київської області. Розслідування "Репортерів без кордонів" показало, що його катували і стратили.

— український фотожурналіст, кореспондент LB.ua та інших видань. Зник безвісти 13 березня 2022 року. 1 квітня 2022 року знайдений мертвим біля с. Гута-Межигірська Київської області. Розслідування "Репортерів без кордонів" показало, що його катували і стратили. Кувшинова Олександра — українська журналістка, фіксерка, продюсерка Fox News. Загинула 14 березня 2022 року разом з ірландським журналістом П’єром Закжевські, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області.

— українська журналістка, фіксерка, продюсерка Fox News. Загинула 14 березня 2022 року разом з ірландським журналістом П’єром Закжевські, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області. Баль Євген — український журналіст та письменник, волонтер. Помер 2 квітня 2022 року після катувань від російських військових у Маріуполі.

— український журналіст та письменник, волонтер. Помер 2 квітня 2022 року після катувань від російських військових у Маріуполі. Нежиборець Роман — український медійник, відеоінженер чернігівського каналу "Дитинець". Був убитий в с. Ягідне біля Чернігова на початку квітня 2022 року.

— український медійник, відеоінженер чернігівського каналу "Дитинець". Був убитий в с. Ягідне біля Чернігова на початку квітня 2022 року. Замойський Зореслав — український журналіст видань "Громада Приірпіння" та "Інформаційний портал". Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня 2022 року в Бучі Київської області.

— український журналіст видань "Громада Приірпіння" та "Інформаційний портал". Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня 2022 року в Бучі Київської області. Бітік Богдан — український фрілансер, загинув 26 квітня 2023 року від російської кулі біля Антонівського мосту в Херсоні, допомагаючи в роботі італійському журналістові Коррадо Зуніно.

— український фрілансер, загинув 26 квітня 2023 року від російської кулі біля Антонівського мосту в Херсоні, допомагаючи в роботі італійському журналістові Коррадо Зуніно. Амеліна Вікторія — українська письменниця, документаторка воєнних злочинів. Померла 1 липня 2023 року внаслідок поранень, отриманих під час ракетного обстрілу росіянами середмістя Краматорська 27 червня 2023 року.

— українська письменниця, документаторка воєнних злочинів. Померла 1 липня 2023 року внаслідок поранень, отриманих під час ракетного обстрілу росіянами середмістя Краматорська 27 червня 2023 року. Миронюк Володимир — український і американський фотожурналіст-фрілансер. Загинув, знімаючи фоторепортаж, 25 вересня 2023 року на Донбасі поблизу Курдюмівки.

Колеги зібралися на Майдані, аби вшанувати пам'ять Вікторії Рощиної. Фото: Reuters

Журналісти вшановують пам'ять своїх колег. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Журналісти, які стали цивільними жертвами російського терору

Шакіров Ділєрбек — український журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе", член Благодійного фонду "Дім надії". Був розстріляний з автоматичної зброї 26 лютого в Зеленівці Херсонської області.

— український журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе", член Благодійного фонду "Дім надії". Був розстріляний з автоматичної зброї 26 лютого в Зеленівці Херсонської області. Лі Павло — український актор, ведучий телеканалу "Дом", волонтер. Був застрелений 6 березня 2022 року в Ірпені Київської області російськими військовими.

— український актор, ведучий телеканалу "Дом", волонтер. Був застрелений 6 березня 2022 року в Ірпені Київської області російськими військовими. Дєдов Віктор — український оператор телеканалу "Сігма". Загинув 11 березня 2022 року в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку.

— український оператор телеканалу "Сігма". Загинув 11 березня 2022 року в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку. Гайдар Оксана ("Руда Пані") — українська журналістка, блогерка. Загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня 2022 року.

українська журналістка, блогерка. Загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня 2022 року. Гумянова Лілія — українська журналістка, викладачка журналістики. Загинула 19 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів Маріуполя.

— українська журналістка, викладачка журналістики. Загинула 19 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів Маріуполя. Харакоз Наталя — українська журналістка, письменниця. Загинула внаслідок російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року.

— українська журналістка, письменниця. Загинула внаслідок російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Глодан Валерія — випускниця факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова, перебувала в декретній відпустці. Загинула разом із матір’ю і 3-місячною донькою 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Одеси.

— випускниця факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова, перебувала в декретній відпустці. Загинула разом із матір’ю і 3-місячною донькою 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Одеси. Гирич Віра — українська журналістка, продюсерка "Радіо Свобода". Загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня 2022 року.

— українська журналістка, продюсерка "Радіо Свобода". Загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Даценко Володимир — український громадський діяч, волонтер, військовослужбовець "Айдару", журналіст видання "Дорожній контроль Вінниця". Загинув 14 липня 2022 року під час ракетного обстрілу Вінниці.

Також багато журналістів віддали свої життя, захищаючи українців на передовій. Вони залишили свої прескарти, отримавши замість них військовий квиток.

Ось уже 1000 днів російський терор забирає в України найкраще, що вона має, — її талановитих, освічених, працьовитих та неймовірно прекрасних людей.

Редакція Новини.LIVE сьогодні звертається до всіх родин наших колег, які полягли, — ми їх пам'ятаємо і нагадуватимемо про їхні обірвані життя через кровожерність РФ цілому світу.