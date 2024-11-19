Журналисты, погибшие на войне — сколько медийщиков убила РФ за 1000 дней войны

Сколько сотрудников СМИ погибло с начала войны. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины 24 февраля 2022 года, прошло ровно 1000 дней. За эти дни украинцы видели, как рушатся их дома, города, как отчаянно сражаются наши воины, и как жестоко российская власть истребляет наши таланты.

Сегодня редакция Новини.LIVE хочет вспомнить наших коллег, журналистов, во время полномасштабной войны погибших от российского террора.

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Инфографика: Новини.LIVE

РФ убивает и на работе, и дома

По свежим данным Национального союза журналистов Украины, с начала большой войны оккупанты убили по меньшей мере 103 медийщика.

Среди них 18 медийщиков, погибших при исполнении профессиональных обязанностей (вместе с журналистами из других стран. — Ред.); 9 гражданских жертв; 79 представителей СМИ, погибших во время службы в рядах ВСУ.

"Если бы Россия не развязала эту позорную войну, все эти наши коллеги, журналисты и журналистки, работники СМИ могли бы и дальше успешно работать, создавать для своей аудитории качественный информационный контент — писать статьи, делать репортажи, снимать телесюжеты и документальные фильмы, приносить людям пользу, вносить свой вклад в украинскую и мировую культуру. Но государство-агрессор решило, что лучше им погибнуть, оставить семьи в тяжелом горе, людей — не информированными, обманутыми российской пропагандой и запуганными", — сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Утраты в коллективе Новини.LIVE

Редакция Новини.LIVE из-за кровавого террора РФ также потеряла коллег.

1 марта 2022 года во время очередной ракетной атаки на Киев РФ попала в столичную телебашню и унесла жизни пятерых человек, среди них оператора медиахолдинга "LIVE" Евгения Сакуна. Его обгоревшее тело опознали по пресс-карте. Евгений вместе с командой как раз работал над сюжетом, когда началась ракетная атака на телебашню.

Пресс-карта, обнаруженная у тела Евгения. Фото: Киевская полиция

Также наша команда потеряла регионального журналиста из Харькова — Богдана Затулу. Богдан снимал авторские сюжеты для Новини.LIVE. 31 июля 2024 года 28-летнего журналиста мобилизовали в ВСУ, а 26 августа, во время мощного артиллерийского обстрела, его не стало.

Журналист Богдан Затула. Фото: Новини.LIVE

Богдан Затула на службе. Фото: Facebook

"Наша редакция гордится, что Евгений и Богдан были частью нашей команды. Для нашего коллектива это невосполнимая потеря, которая навсегда останется с нами. Мы еще раз приносим наши соболезнования семьям погибших коллег. У нас с оккупантами теперь собственные счета", — сказала главный редактор издания Новини.LIVE Елена Халик.

Корреспондентка Новини.LIVE чтит память о погибших журналистах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кто из журналистов погиб во время исполнения обязанностей

Рощина Виктория — журналистка Hromadske и внештатный автор "Украинской правды". Она исчезла 3 августа 2023 во время поездки на оккупированные территории для подготовки материалов о жизни местного населения. В апреле 2024 года российские власти признали, что журналистка задержана, с тех пор велись переговоры о ее обмене. Виктория погибла 19 сентября 2024 года во время этапирования из Таганрога в Москву.

журналистка Hromadske и внештатный автор "Украинской правды". Она исчезла 3 августа 2023 во время поездки на оккупированные территории для подготовки материалов о жизни местного населения. В апреле 2024 года российские власти признали, что журналистка задержана, с тех пор велись переговоры о ее обмене. Виктория погибла 19 сентября 2024 года во время этапирования из Таганрога в Москву. Гуденко Игорь — украинский фотограф и видеоблогер. Пропал в Харькове 26 февраля 2022 года во время обстрела, его тело найдено 27 февраля 2022 года.

— украинский фотограф и видеоблогер. Пропал в Харькове 26 февраля 2022 года во время обстрела, его тело найдено 27 февраля 2022 года. Левин Максим — украинский фотожурналист, корреспондент LB.ua и других изданий. Пропал без вести 13 марта 2022 года. 1 апреля 2022 года найден мертвым возле с. Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. Расследование "Репортеров без границ" показало, что его пытали и казнили.

— украинский фотожурналист, корреспондент LB.ua и других изданий. Пропал без вести 13 марта 2022 года. 1 апреля 2022 года найден мертвым возле с. Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. Расследование "Репортеров без границ" показало, что его пытали и казнили. Кувшинова Александра — украинская журналистка, фиксер, продюсер Fox News. Погибла 14 марта 2022 года вместе с ирландским журналистом Пьером Закжевски, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенка Киевской области.

— украинская журналистка, фиксер, продюсер Fox News. Погибла 14 марта 2022 года вместе с ирландским журналистом Пьером Закжевски, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенка Киевской области. Баль Евгений — украинский журналист и писатель, волонтер. Умер 2 апреля 2022 года после пыток российскими военными в Мариуполе.

— украинский журналист и писатель, волонтер. Умер 2 апреля 2022 года после пыток российскими военными в Мариуполе. Нежиборец Роман — украинский медийщик, видеоинженер черниговского канала "Детинец". Был убит в с. Ягодное возле Чернигова в начале апреля 2022 года.

— украинский медийщик, видеоинженер черниговского канала "Детинец". Был убит в с. Ягодное возле Чернигова в начале апреля 2022 года. Замойский Зореслав — украинский журналист изданий "Громада Приірпіння" и "Информационный портал". Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 13 апреля 2022 года в Буче Киевской области.

— украинский журналист изданий "Громада Приірпіння" и "Информационный портал". Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 13 апреля 2022 года в Буче Киевской области. Битик Богдан — украинский фрилансер, погиб 26 апреля 2023 года от российской пули возле Антоновского моста в Херсоне, помогая в работе итальянскому журналисту Коррадо Зунино.

— украинский фрилансер, погиб 26 апреля 2023 года от российской пули возле Антоновского моста в Херсоне, помогая в работе итальянскому журналисту Коррадо Зунино. Амелина Виктория — украинская писательница, документатор военных преступлений. Умерла 1 июля 2023 года в результате ранений, полученных во время ракетных обстрелов россиянами Краматорского центра 27 июня 2023 года.

— украинская писательница, документатор военных преступлений. Умерла 1 июля 2023 года в результате ранений, полученных во время ракетных обстрелов россиянами Краматорского центра 27 июня 2023 года. Миронюк Владимир — украинский и американский фотожурналист-фрилансер. Погиб, снимая фоторепортаж, 25 сентября 2023 года на Донбассе, вблизи Курдюмовки.

Коллеги собрались на Майдане, чтобы почтить память Виктории Рощиной. Фото: Reuters

Журналисты чтят память своих коллег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Журналисты, ставшие гражданскими жертвами российского террора

Шакиров Дилербек — украинский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя", член Благотворительного фонда "Дом надежды". Был расстрелян из автоматического оружия 26 февраля в Зеленовке Херсонской области.

— украинский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя", член Благотворительного фонда "Дом надежды". Был расстрелян из автоматического оружия 26 февраля в Зеленовке Херсонской области. Ли Павел — украинский актер, ведущий телеканала "Дом", волонтер. Был застрелен 6 марта 2022 года в Ирпене Киевской области российскими военными.

— украинский актер, ведущий телеканала "Дом", волонтер. Был застрелен 6 марта 2022 года в Ирпене Киевской области российскими военными. Дедов Виктор — украинский оператор телеканала "Сигма". Погиб 11 марта 2022 года в Мариуполе в результате обстрела дома.

— украинский оператор телеканала "Сигма". Погиб 11 марта 2022 года в Мариуполе в результате обстрела дома. Гайдар Оксана ("Рыжая Госпожа") — украинская журналистка, блогер. Погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района Киевской области между 11 и 12 марта 2022 года.

украинская журналистка, блогер. Погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района Киевской области между 11 и 12 марта 2022 года. Гумянова Лилия — украинская журналистка, преподаватель журналистики. Погибла 19 марта 2022 года в результате российских обстрелов Мариуполя.

— украинская журналистка, преподаватель журналистики. Погибла 19 марта 2022 года в результате российских обстрелов Мариуполя. Харакоз Наталья — украинская журналистка, писательница. Погибла в результате российских бомбардировок Мариуполя 29 марта 2022 года.

украинская журналистка, писательница. Погибла в результате российских бомбардировок Мариуполя 29 марта 2022 года. Глодан Валерия — выпускница факультета журналистики Одесского национального университета им. Мечникова, находилась в декретном отпуске. Погибла вместе с матерью и 3-месячной дочерью 23 апреля 2022 года в результате ракетных обстрелов Одессы.

— выпускница факультета журналистики Одесского национального университета им. Мечникова, находилась в декретном отпуске. Погибла вместе с матерью и 3-месячной дочерью 23 апреля 2022 года в результате ракетных обстрелов Одессы. Гирич Вера — украинская журналистка, продюсер "Радио Свобода". Погибла в результате российских обстрелов Киева 28 апреля 2022 года.

— украинская журналистка, продюсер "Радио Свобода". Погибла в результате российских обстрелов Киева 28 апреля 2022 года. Даценко Владимир — украинский общественный деятель, волонтер, военнослужащий "Айдара", журналист издания "Дорожный контроль Винница". Погиб 14 июля 2022 года во время ракетных обстрелов Винницы.

Также многие журналисты отдали свои жизни, защищая украинцев на передовой. Они оставили свои пресс-карты, получив вместо них военный билет.

Вот уже 1000 дней российский террор забирает у Украины лучшее, что у нее есть, — ее талантливых, образованных, трудолюбивых и невероятно прекрасных людей.

Редакция Новини.LIVE сегодня обращается ко всем семьям наших коллег, которые пали, — мы их помним и будем напоминать об их оборванных жизнях из-за кровожадности РФ всему миру.