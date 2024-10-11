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Смерть журналістки Вікторії Рощиної в РФ — в Україні відкрили провадження

11 жовтня 2024 11:40
Карина Приходько - Редактор
Вікторія Рощина — в Україні відкрили провадження через смерть жінки
Загибла журналістка Вікторія Рощина. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

Через смерть української журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії правоохоронці в Україні відкрили кримінальне провадження. Воно кваліфіковане як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у п'ятницю, 11 жовтня. 

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Розслідування смерті Вікторії Рощиної 

"У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в РФ, відкрите кримінальне провадження за фактом її зникнення, докваліфіковано — воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні. 

У ОГП нагадали, що 10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки, яка незаконно утримувалася РФ. 

Зазначимо, Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. У квітні 2024 року РФ вперше підтвердила, що незаконно утримує її.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що в російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. Відомо, що її готували до обміну. Вона загинула під час переведення з Таганрога до Москви.

На смерть журналістки відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що проінформував ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати факт смерті цивільної особи, незаконно утримуваної Росією.

Водночас нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що напередодні вона оголосила голодування через нелюдське поводження у в'язниці.  

журналісти Офіс генерального прокурора полонені Росія загибель

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