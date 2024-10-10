В російському полоні загинула журналістка Вікторія рощина — коментар Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримав офіційні документи від російської сторони, що підтверджують смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Жінка була незаконно позбавлена свободи в Росії.

Про це він повідомив в Telegram у четвер, 10 жовтня.

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У своєму зверненні омбудсмен висловив співчуття родичам та близьким Вікторії, яка зникла безвісти в серпні 2023 року на тимчасово окупованій території України.

Лубінець зазначив, що у вересні 2023 року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів, аби розпочати процес її розшуку. Офіс Омбудсмана також отримав звернення від рідних. Однак лише в травні 2024 року російська сторона підтвердила, що журналістка була затримана і перебувала на території РФ, що також підтвердило МКЧХ.

"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, — невідомо", — йдеться в повідомленні.

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: hromadske

Лубінець повідомив, що проінформував ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати факт смерті цивільної особи, незаконно утримуваної Росією.

"Незаконні затримання і викрадення журналістів — зброя РФ проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна тиснути на Росію, аби всі винні у злочинах були притягнуті до відповідальності!" — наголосив омбудсман.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що в російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. На цей час обставини її смерті залишаються невідомими.

Нагадаємо, знімальна група "Радіо Свобода" у складі Романа Пагулича та Павла Холодова потрапила під російський обстріл. Це сталося під час зйомок військових на Бахмутському напрямку.