В Україні підтвердили смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

Журналістка Вікторія Рощина. Фото: hromadske

В російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. На цей час обставини її смерті залишаються невідомими.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Читайте також:

Загибель журналістки

"Справді, ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, інформація підтверджена. Ми знали Вікторію, для нас це надзвичайно сумна новина, і для української журналістики теж. Обставини смерті — про них зарано говорити, проводиться робота, щоб їх встановити. Про ці обставини ми дізнаємось, і винні будуть покарані, бо такі злочини не мають терміну давності", — заявив Яценко.

Відомо, що Вікторію Рощину готували до обміну. Вона загинула під час переведення з Таганрога до Москви.

"Те, що її переводили з Таганрога до Москви, — це був етап її підготовки до звільнення", — додав представник Координаційного штабу.

Раніше про смерть журналістки писав Юрій Юрчишин, однак згодом він видалив пост, очікуючи на підтвердження інформації.

"За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з Таганрогу до Москви. Щойно спілкувався з паном Володимиром. Крім висловлення співчуття пообіцяв, що зробимо все можливе, щоб убивці його доньки понесли заслужену кару", — писав Юрчишин.

Що відомо про зникнення журналістку

Вікторія Рощина, українська журналістка, зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час подорожі на окуповані території України, що перебувають під контролем Росії. Її поїздка розпочалася 27 липня 2023 року, коли вона вирушила з України до Польщі.

Останній контакт з родичами відбувся саме 3 серпня, коли Вікторія повідомила, що проходила прикордонні перевірки кілька днів.

12 серпня 2023 року рідні подали офіційну заяву про її зникнення до українських правоохоронних органів. 21 вересня родина зареєструвала справу про зникнення Вікторії у Службі безпеки України, Міністерстві реінтеграції, а також в Офісі омбудсмена.

Варто зазначити, що Вікторія Рощина вже мала досвід затримання. Згідно з інформацією від Офісу Генерального прокурора, 15 березня 2022 року вона була арештована представниками ФСБ та збройних сил Росії в окупованому місті Бердянськ. Тоді Вікторія займалася підготовкою матеріалів про військові дії на сході та півдні України. Проте 21 березня 2022 року вона була звільнена.

Вона входила до списку з 30 українських журналістів, які були захоплені Росією, оприлюдненому Інститутом масової інформації.

Раніше ми писали, що російські військові стратили на фронті 93 українських військовополонених. 80% втрат було зафіксовано у 2024 році.

Нагадаємо, у Києві 6 жовтня відбулася акція на підтримку військовополонених з полку "Азов".