Росіяни вбили 93 військовополонених ЗСУ

Війська РФ. Фото: Aleksandr Ermochenko (Reuters)

Російські військові стратили на фронті 93 українських військовополонених. 80% втрат було зафіксовано у 2024 році.

Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Бєлоусов, начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офіса Генпрокурора України.

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Що відомо

"Зараз ми маємо інформації про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", — сказав представник Офісу Генпрокурора.

Він зазначив, що така тенденція почалася з листопада минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік.

Так, у четвер 3 жовтня, знову надійшли дані про чергову страту українського військовополоненого, відносно чого було зареєстровано кримінальне провадження.

"У телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця в зухвалій формі. Ми відразу з головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", — резюмував він.

Нагадаємо, що у Державному департаменті США відреагували на інформацію про страту росіянами 16 українських військовополонених. Там додали, що знають про систематичні факти насилля та знущань з боку Росії.

Також ми писали, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що командири російських окупантів заохочують військових вбивати українських полонених.