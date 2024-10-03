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У Держдепі США відреагували на страту 16 українських військовополонених

3 жовтня 2024 10:49
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Держдепі США відреагували на страту 16 бійців ЗСУ росіянами
Виступ речника Держдепа США Метью Міллера. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Державному департаменті США відреагували на інформацію про страту росіянами 16 українських військовополонених. Там додали, що знають про систематичні факти насилля та знущань з боку Росії.

Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.

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Метью Міллер заявив, що наразі США не мають усієї інформації, щоб підтвердити факт страти українських полонених. Втім, наголосив, що у США знають про систематичні звірства з боку Росії, та підкреслив, що ця країна чинить жахливі дії з самого початку конфлікту.

"Ми бачили ці повідомлення, але я не маю незалежних даних, щоб їх підтвердити. Однак важливо, що Україна проводить відповідне розслідування", — зазначив він.

Зазначимо, що російські військові регулярно чинять звірські дії з українськими військовими та цивільними, грубо порушуючи цим закони та звичаї війни. Нещодавно стало відомо про страту 16 українських військовополонених, який розстріляли в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району. 

Так, нагадаємо, що у серпні стало відомо про страту українського військового, тіло якого росіяни розчленували та опублікували моторошну фотографію в соцмережах. 

Нещодавно стало відомо про ще один факт страти бійця ЗСУ на фронті, якого окупанти вирішили зарубати мечем

Також аналітики Інституту вивчення війни заявили, що командири російських окупантів заохочують військових вбивати українських полонених. З листопада 2023 року зафіксовано 15 випадків страти полонених бійців Збройних сил України.

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