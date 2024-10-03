В Госдепе США отреагировали на казнь 16 бойцов ВСУ россиянами

Выступление спикера Госдепа США Мэтью Миллера. Фото: скриншот

В Государственном департаменте США отреагировали на информацию о казни россиянами 16 украинских военнопленных. Там добавили, что знают о систематических фактах насилия и издевательств со стороны России.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

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Мэтью Миллер заявил, что сейчас у США нет всей информации, чтобы подтвердить факт казни украинских пленных. Впрочем, подчеркнул, что в США знают о систематических зверствах со стороны России, и подчеркнул, что эта страна совершает ужасные действия с самого начала конфликта.

"Мы видели эти сообщения, но у меня нет независимых данных, чтобы их подтвердить. Однако важно, что Украина проводит соответствующее расследование", — отметил он.

Отметим, что российские военные регулярно совершают зверские действия с украинскими военными и гражданскими, грубо нарушая этим законы и обычаи войны. Недавно стало известно о казни 16 украинских военнопленных, расстрелянных в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

Так, напомним, что в августе стало известно о казни украинского военного, тело которого россияне расчленили и опубликовали жуткую фотографию в соцсетях.

Недавно стало известно о еще одном факте казни бойца ВСУ на фронте, которого оккупанты решили зарубить мечом.

Также аналитики Института изучения войны заявили, что командиры российских оккупантов поощряют военных убивать украинских пленных. С ноября 2023 года зафиксировано 15 случаев смертной казни пленных бойцов Вооруженных сил Украины.