Россияне убили 93 военнопленных ВСУ

Войска РФ. Фото: Александр Ermochenko (Reuters)

Российские военные казнили на фронте 93 украинских военнопленных. 80% потерь было зафиксировано в 2024 году.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Белоусов, начальник департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины.

Читайте также:

Что известно

"Сейчас у нас есть информация о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя", — сказал представитель Офиса Генпрокурора.

Он отметил, что такая тенденция началась с ноября прошлого года, когда произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону.

Так, в четверг 3 октября, снова поступили данные об очередной казни украинского военнопленного, в отношении чего было зарегистрировано уголовное производство.

"В телеграмм-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство", — резюмировал он.

Напомним, что в Государственном департаменте США отреагировали на информацию о казни россиянами 16 украинских военнопленных. Там добавили, что знают о систематических фактах насилия и издевательств со стороны России.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны заявили, что командиры российских оккупантов поощряют военных убивать украинских пленных.