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В российском плену погибла известная украинская журналистка

10 октября 2024 19:30
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Украине подтвердили смерть журналистки Виктории Рощиной в российском плену
Журналистка Виктория Рощина. Фото: hromadske
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. В настоящее время обстоятельства ее смерти остаются неизвестными.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

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"Действительно, мы провели внутреннее расследование и, к сожалению, информация подтверждена. Мы знали Викторию, для нас это очень печальная новость, и для украинской журналистики тоже. Обстоятельства смерти — о них рано говорить, проводится работа, чтобы их установить. Об этих обстоятельствах мы узнаем, и виновные будут наказаны, потому что у таких преступлений нет срока давности", — заявил Яценко.

Известно, что Викторию Рощину готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.

"То, что ее переводили из Таганрога в Москву, — это был этап ее подготовки к увольнению", — добавил представитель Координационного штаба.

Ранее о смерти журналистки писал Юрий Юрчишин, однако впоследствии он удалил пост, ожидая подтверждения информации.

"По официальной информации от российских властей это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву. Только что общался с господином Владимиром. Кроме высказывания соболезнования пообещал, что сделаем все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженную казнь", — писал Юрчишин.

Что известно об исчезновении журналистки

Виктория Рощина, украинская журналистка, пропала без вести 3 августа 2023 во время путешествия на оккупированные территории Украины, находящиеся под контролем России. Ее поездка началась 27 июля 2023 года, когда она отправилась из Украины в Польшу.

Последний контакт с родственниками состоялся 3 августа, когда Виктория сообщила, что проходила пограничные проверки несколько дней.

12 августа 2023 года родные подали официальное заявление об его исчезновении в украинские правоохранительные органы. 21 сентября семья зарегистрировала дело об исчезновении Виктории в Службе безопасности Украины, Министерстве реинтеграции, а также в Офисе омбудсмена.

Стоит отметить, что у Виктории Рощиной уже был опыт задержания. Согласно информации от Офиса Генерального прокурора, 15 марта 2022 года она была арестована представителями ФСБ и вооруженных сил России в оккупированном городе Бердянск. Тогда Виктория занималась подготовкой материалов о военных действиях на востоке и юге Украины. Однако 21 марта 2022 года она была уволена.

Она входила в список из 30 украинских журналистов, захваченных Россией, обнародованном Институтом массовой информации.

Ранее мы писали, что российские военные казнили на фронте 93 украинских военнопленных. 80% потерь было зафиксировано в 2024 году.

Напомним, в Киеве 6 октября прошла акция в поддержку военнопленных из полка "Азов".

россия смерть журналисты Ярослав Юрчишин пленные

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