В российском плену погибла журналистка Виктория Рощина — комментарий Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получил официальные документы от российской стороны, подтверждающие смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Женщина была незаконно лишена свободы в России.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Лубинец о смерти журналистки

В своем обращении омбудсмен выразил соболезнования родственникам и близким Виктории, пропавшей без вести в августе 2023 года на временно оккупированной территории Украины.

Лубинец отметил, что в сентябре 2023 года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы, чтобы начать процесс ее розыска. Офис Омбудсмена получил обращение от родных. Однако только в мае 2024 года российская сторона подтвердила, что журналистка была задержана и находилась на территории РФ, что также подтвердило МККК.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, неизвестно", — говорится в сообщении.

Журналистка Виктория Рощина. Фото: hromadske

Лубинец сообщил, что проинформировал ООН и МККК, чтобы зафиксировать факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого Россией.

"Незаконные задержания и похищение журналистов — оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности!" — подчеркнул омбудсмен.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Ранее представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. В настоящее время обстоятельства ее смерти остаются неизвестными.

Напомним, съемочная группа "Радио Свобода" в составе Романа Пагулича и Павла Холодова попала под российские обстрелы. Это произошло во время съемок военных на Бахмутском направлении.