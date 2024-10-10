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Лубинец отреагировал на смерть украинской журналистки в российском плену

10 октября 2024 22:48
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В российском плену погибла журналистка Виктория Рощина — комментарий Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получил официальные документы от российской стороны, подтверждающие смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Женщина была незаконно лишена свободы в России.

Об этом он сообщил в  Telegram в четверг, 10 октября.

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В своем обращении омбудсмен выразил соболезнования родственникам и близким Виктории, пропавшей без вести в августе 2023 года на временно оккупированной территории Украины.

Лубинец отметил, что в сентябре 2023 года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы, чтобы начать процесс ее розыска. Офис Омбудсмена получил обращение от родных. Однако только в мае 2024 года российская сторона подтвердила, что журналистка была задержана и находилась на территории РФ, что также подтвердило МККК.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, неизвестно", — говорится в сообщении.

Журналистка Виктория Рощина. Фото: hromadske
Журналистка Виктория Рощина. Фото: hromadske

Лубинец сообщил, что проинформировал ООН и МККК, чтобы зафиксировать факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого Россией.

"Незаконные задержания и похищение журналистов — оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности!" — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец прокомментировал смерть Виктории Рощиной
Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Ранее представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. В настоящее время обстоятельства ее смерти остаются неизвестными.

Напомним, съемочная группа "Радио Свобода" в составе Романа Пагулича и Павла Холодова попала под российские обстрелы. Это произошло во время съемок военных на Бахмутском направлении.

журналисты пленные Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине

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