Виктория Рощина — в Украине открыли производство из-за смерти женщины

Погибшая журналистка Виктория Рощина. Фото: Facebook

Из-за смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в плену России правоохранители в Украине открыли уголовное производство. Оно квалифицировано как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 11 октября.

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"В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в РФ, открыто уголовное производство по факту ее исчезновения, доквалифицировано — военное преступление, соединенное с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

В ОГП напомнили, что 10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки, незаконно удерживаемой РФ.

Напомним, Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. В апреле 2024 года РФ впервые подтвердила, что незаконно удерживает ее.

Напомним, 10 октября стало известно, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. Известно, что ее готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.

На смерть журналистки отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что проинформировал ООН и МККК, чтобы зафиксировать факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого Россией.

В то же время нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что накануне она объявила голодовку из-за бесчеловечного обращения в тюрьме.