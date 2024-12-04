Игорный бизнес по-новому — Верховная Рада поддержала изменения

Новые правила для игорного бизнеса — Рада поддержала законопроект
Народные депутаты проголосовали за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Верховная Рада поддержала ряд нововведений для контроля за игорным бизнесом.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в среду, 4 декабря.
В Украине усилят контроль за игорным бизнесом
Как отметил Железняк, Украина ВР в целом проголосовала за законопроект №9256д об усилении контроля на игорном рынке. Его поддержали 239 народных депутатов.
"Ликвидируется КРАИЛ. Вместо него до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей", — отметил нардеп.
Кроме того, соответствующий законопроект предусматривает ограничение доступа к нелегальным игорным сайтам и приложениям. Также речь идет о запрете рекламы азартных игр (кроме некоторых случаев).
"В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной", — сообщил Железняк.
Также новый закон предусматривает установку лимитов на расходы и время игры и обязательные перерывы. Кроме того, внедряются "контрольные закупки" при проверках с видеофиксацией.
Напомним, Михаил Цымбалюк заявил, что для поддержки ветеранов государство будет выводить экономику из тени и будет контролировать игорный бизнес.
В Верховной Раде провалили законопроект по установлению уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. "За" проголосовали только 213 народных избранников.
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