Игорный бизнес по-новому — Верховная Рада поддержала изменения

Верховная Рада Украины. Фото: glavcom.ua

Народные депутаты проголосовали за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кроме того, Верховная Рада поддержала ряд нововведений для контроля за игорным бизнесом.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в среду, 4 декабря.

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Как отметил Железняк, Украина ВР в целом проголосовала за законопроект №9256д об усилении контроля на игорном рынке. Его поддержали 239 народных депутатов.

"Ликвидируется КРАИЛ. Вместо него до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей", — отметил нардеп.

Что предполагает законопроект. Фото: скриншот

Кроме того, соответствующий законопроект предусматривает ограничение доступа к нелегальным игорным сайтам и приложениям. Также речь идет о запрете рекламы азартных игр (кроме некоторых случаев).

"В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной", — сообщил Железняк.

Изменения, предусмотренные законом. Фото: скриншот

Также новый закон предусматривает установку лимитов на расходы и время игры и обязательные перерывы. Кроме того, внедряются "контрольные закупки" при проверках с видеофиксацией.

Напомним, Михаил Цымбалюк заявил, что для поддержки ветеранов государство будет выводить экономику из тени и будет контролировать игорный бизнес.

В Верховной Раде провалили законопроект по установлению уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. "За" проголосовали только 213 народных избранников.