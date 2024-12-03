Умєрова викликали в Раду через скандал з мінами

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Голос України

У Верховну Раду України у вівторок, 3 грудня, викликали Міністра оборони Рустема Умєрова. З ним хочуть обговорити скандали з оборонними замовленнями для армії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами депутата, виклик Умєрова в парламент пов'язаний зі скандалами в оборонних замовленнях, зокрема, мін.

"За" відповідне процедурне рішення проголосували 153 нардепи.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко запропонував звільнити Умєрова з посади міністра оборони та зареєстрував відповідну постанову.

Це сталося на тлі відкликання понад 100 тисяч мін з фронту через їх неспрацювання. Раніше про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов.