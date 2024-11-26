У Раді пропонують звільнити міністра оборони Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у вівторок, 26 листопада, запропонував звільнити Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Відповідну постанову він зареєстрував у Верховній Раді.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.

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Скриншот постанови

Звільнення Умєрова

На думку депутата, Умєров має піти у відставку. Тому Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Міністра оборони України.

Він вважає, що після звільнення мають бути відкриті кримінальні справи щодо очільника Міноборони.

"Сподіваюсь колеги підтримають і ми звільнимось від цього потужника, якомога швидше", — написав нардеп.

Скриншот допису Гончаренка

Зазначимо, що відповідну пропозицію Гончаренко висунув на тлі відкликання понад 100 тисяч мін з фронту через їх неспрацювання. Раніше про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов.

Також відомо, що у 2023 році Україна використала на полі бою три мільйони снарядів. Половина з них — 155 мм калібру.