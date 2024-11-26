В Раде предлагают уволить министра обороны Умерова

Гончаренко зарегистрировал постановление об увольнении Умерова
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко во вторник, 26 ноября, предложил уволить Рустема Умерова с должности министра обороны. Соответствующее постановление он зарегистрировал в Верховной Раде.
Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.
Увольнение Умерова
По мнению депутата, Умеров должен уйти в отставку. Поэтому Гончаренко зарегистрировал постановление об увольнении министра обороны Украины.
Он считает, что после увольнения должны быть возбуждены уголовные дела в отношении главы Минобороны.
"Надеюсь, коллеги поддержат, и мы освободимся от этого потужника как можно скорее", — написал нардеп.
Отметим, что соответствующее предложение Гончаренко выдвинул на фоне отзыва более 100 тысяч мин с фронта из-за их несрабатывания. Ранее об этом сообщал журналист Юрий Бутусов.
Также известно, что в 2023 году Украина использовала на поле боя три миллиона снарядов. Половина из них — 155 мм калибра.
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