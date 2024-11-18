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У Міноборони анонсували створення посади військового омбудсмена

18 листопада 2024 23:55
Чекарьова Марія - редактор
Міністр оборони Рустем Умєров анонсував створення посади військового омбудсмена
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Чекарьова Марія - редактор

В Україні запровадять нову посаду. Йдеться про військового омбудсмена, який опікуватиметься потребами військовослужбовців.

Про це на брифінгу "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024" в понеділок, 18 листопада, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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За словами очільника Міноборони, оборонне відомство прагне захистити права військових.

"Ми працювали над тим, щоб запропонувати військового омбудсмена. Сфокусувалися цього року, щоб відпрацювати, скільки скарг, позовів було (якщо не помиляюся, декілька тисяч ми відпрацювали). Наразі вже готуємо декілька кандидатів, щоб зробити анонс, хто буде військовим омбудсменом", — розповів Умєров.

Нагадаємо, уперше про імовірність створення посади військового омбудсмена міністр оборони України повідомив ще у вересні 2023 року. Таку заяву він зробив під час щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві.

Також ми повідомляли, що Рустем Умєров анонсував реформи мобілізаційної системи. За його словами, мета змін — зробити мобілізаційні методи менш жорсткими.

Міноборони професії омбудсмен Умєров військовослужбовці

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